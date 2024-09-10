Narin'in Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Bulunmuştu... Deliller Suda Kaybolur mu, Ölüm Sebebi Belli Olacak mı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, katledildiği köyünde dün toprağa verildi. Öldürüldüğü kesinleşen çocukla ilgili soruşturmada ailesi dahil 24 kişi gözaltına alınırken, otopsi raporuyla ilgili soruları Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan yanıtladı.

OTOPSİDE HANGİ İŞLEMLER YAPILDI?

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Nevzat Alkan, Narin’in cansız bedeni üzerinde hangi işlemler yapıldığıyla ilgili sorulara şöyle cevap verdi:

"Tüm vücut; gözle görünür kesici- delici alet veya silahla yaralama, iç kanama var mı diye incelendi. Sonrasında kafatasında; beyin, beyincik, göğüste; kalp, akciğer, karında da karaciğer, dalak gibi diğer organlardan parçalar alındı. Cinsel istismar şüphesi de olduğu için muhtemelen genital ve dışkı bölgesinden de örnekler alınmıştır. Zaten savcılık raporunda da moleküler ve genetik incelemeye esas olacak şekilde toplamda 91 adet biyolojik bulgu ve sürüntü örneği alındığı yazıyor.

ÖLÜM SEBEBİ VE SAATİ NASIL BELLİ OLACAK?

Karaciğer, akciğer gibi organlar ile beyinden alınan örnekler mikroskop ile detaylı şekilde incelenecek. Biz buna histopatolojik inceleme diyoruz. Cesette bir lezyon var mı, nefessiz bırakılarak mı öldürüldü gibi önemli bilgileri verir bu inceleme. Ayrıca alınan karaciğer, böbrek, kan ve idrar örneklerinde de zehir aranacak. DNA incelemeleri yapılacak. Sonra bu veriler birleştirilerek Narin’in ölüm sebebi ve saati ortaya konacak. Bu işlemi de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapacak. Zira tüm örnekler ana merkezdeki birinci kurulda; adli tıpçı başkan, 2 adli tıpçı üye, ayrıca genel cerrahi, kadın doğum, kalp hastalıkları, çocuk gibi branşlardan birer uzmanın olduğu ekipçe incelenecek."

'ÇUVAL İÇİNE KONMASI OLUMLU'

Nevzat Alkan, aradan 19 gün geçmesinin ölüm sebebini bulmada zorluk yaratıp yaratmayacağına dair soruya karşılık şunları söyledi:

"19 gün geçmesi işi biraz zorlaştırmakla beraber imkânsız değildir. Muhakkak bir sonuca ulaşılır. Narin’in cansız bedeninin suda bulunması, adli tıpçı yaklaşımı ile söylüyorum, olumludur. Su, 23-24 derece olduğu için cesedin çürümesi yavaşlamıştır. Yine aynı yaklaşımla, cansız bedenin çuval içine konulması da olumludur. Akıntıdan etkilenmediği için deliller kaybolmamıştır."