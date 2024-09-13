Narin'in Babası Arif Güran'ın Savcılıktaki İfadeleri Ortaya Çıktı: 'Salim'e Güvendiğimden Değil, Eşime Güvendiğim İçin...'

Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan baba Arif Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Baba Arif Güran, savcının sorduğu "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim" diye yanıt verdi.

'SALİM'E GÜVENDİĞİMDEN DEĞİL EŞİME GÜVENDİĞİM İÇİN...'

Arif Güran'ın savcılıktaki ifadeleri şu şekilde:

Savcı: Salim'e ait Beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Sizin arabanızda da arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri, Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir?

Arif Güran: Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracıyla oğlu kaza yaptığı için Fuat'ta Van'da olmasından dolayı aracı boşta bulunmaktadır. Bu nedenle Salim, Fuat'ın aracını kullanmaktadır. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik. Narin ve kardeşi Eren ben burada olmadığımdan dolayı sadece bir kez Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Bunda da arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum.

Savcı: Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?

Arif Güran: Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim.

Savcı: Kızınızın öldürülmesine ilişkin başkaca ekleyeceğiniz bir husus var mıdır?

Arif Güran: Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun, isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem