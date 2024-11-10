Narin'in Babası Arif Güran Mahkeme Sonrası İlk Kez Konuştu: Nevzat Bahtiyar İçin Dikkat Çeken Sözler

Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma üç günün ardından tamamlandı. Savcılık tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, abi Baran Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluklarının devamını isterken, mahkeme savcılığın istemine uyarak sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Narin’in babası Arif Güran, Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşmanın tamamlanmasının ardından A Haber'e konuştu.

"Ben ailemden şüphelenmem" diyen Güran, bir kez daha Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

“NEVZATIN GÖZLERİ BİLE DOLMADI”

“Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Bir hayalet gibi…

Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

“BURAYA HÜKMEDİYORUZ ALGISINI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde ‘Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre’ dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise ‘30 metre’ dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar.

Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi...

Arif Güran çekirdek bir ailedir. Arif Güran'ın demesine rağmen Güran ailesi olayını farklı bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Sanki biz burada büyük bir aşiretiz. Buraya hükmediyoruz algısını yaratmaya çalışıyorlar.

“MOLADA KAHKAHA ATILMASI BENİ RAHATSIZ ETTİ”

Başkalarının kızımın üzerinde yorum yapma hakkı yoktur. Bu bir siyasi olay değildir. Bu bir terör olayı değil. Bu olay üzerinden kimse kendine prim çıkarmasın. Sen soru soruyorsan sor ancak benim kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim. 3 gün mahkeme devam etti. 1 gün yoktum 2 gün ise oradaydım.

Mola verildiği zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi kahkahalar atmalar ve salonun içinde başka bir moda girilmesi beni rahatsız etti.

“BEN AİLEMDEN ŞÜPHELENMEM”

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar.

Ben o mahkemede avukatların konuştuğu delil tespit itirazları gördükten sonra gidip aileme sarıldım. Oğluma sarıldım, hanımıma sarıldım.

Dik dur, zulüm bir yere kadardır. Ne olursa olsun zulüm bir yere kadardır. Şu an sanki biz Nevzat'ın kızını öldürmüşüz. Nevzat bu iddianamede hayalet olmuş. Böyle bir şey olamaz.”

“NEVZAT HER ŞEYİ BİLİYOR”

Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Benim kanaatim benim kızımı Nevzat Bahtiyar katletti. Bu insan acımasız bir insandır. Narin'in annesi ve Enes'in verdiği ifadede salonda çok insan ağladı.

Beni namusum, kızım ve oğlumda itham ediyorlar. Dünyada en zor olan şey bunlardır. Nevzat hemen hemen 1 saat ifade verdi.

Sadece 2 kelime söyledi. "Salim beni çağırdı çocuğu buradan aldım götürdüm" dedi. Her şeyi biliyor ancak diğer soruları hatırlamıyor.

İkinci duruşma için kameralar Allah'ın izniyle pazartesi günü avukatlar aracılığıyla alınacak. Farklı yerlere müracaat edilecek. Biz de elimizden gelen yerlere ulaşacağız. Allah hakkımızı bırakmasın. Devletin mahkemesi bunu ortaya çıkaracak…”

Kaynak: Sabah