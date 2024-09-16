Narin'in Ardından Diyarbakır'da Bir Kayıp Daha! 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Beyza Yıldırım'dan İki Gündür Haber Yok

Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'in kaybolduktan sonra cansız bulunmasının yasını tutarken Diyarbakır'da bu kez de 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım'dan iki gündür haber alınamıyor. Beyza'nın evden ayrılırken annesine "Çok sıkıldım, arkadaşlarımla parkta oturacağım" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Narin'in Ardından Diyarbakır'da Bir Kayıp Daha! 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Beyza Yıldırım'dan İki Gündür Haber Yok

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlarken yine Diyarbakır'dan bir kayıp haberi daha geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde 14 Eylül günü 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım, akşam saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan’a "Çok sıkıldım, arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evden ayrıldı.

Beyza’nın eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla aradıkları kızlarına ulaşamadı. Yıldırım ailesi bunun üzerine durumu polise bildirerek, kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin Beyza’nın bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.,

Narin'in Cansız Bedeni Bu Yoldan Taşınmış! 18 Dakikalık Sır Gibi Boşlukta Neler Oldu?Narin'in Cansız Bedeni Bu Yoldan Taşınmış! 18 Dakikalık Sır Gibi Boşlukta Neler Oldu?Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar
6 Yaşındaki Çocuk Pazarda Kayboldu, Halk Otobüsünde Bulundu 6 Yaşındaki Çocuk Pazarda Kayboldu, Halk Otobüsünde Bulundu
Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı
Kayseri'de Forkliftin Altında Kalan Kişiden Acı Haber Kayseri'de Forkliftin Altında Kalan Kişiden Acı Haber