Narin'in Ardından Diyarbakır'da Bir Kayıp Daha! 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Beyza Yıldırım'dan İki Gündür Haber Yok

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlarken yine Diyarbakır'dan bir kayıp haberi daha geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde 14 Eylül günü 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım, akşam saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan’a "Çok sıkıldım, arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evden ayrıldı.

Beyza’nın eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla aradıkları kızlarına ulaşamadı. Yıldırım ailesi bunun üzerine durumu polise bildirerek, kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin Beyza’nın bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.,

Kaynak: ANKA