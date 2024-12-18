Narin'in Ardından Diyarbakır 12 Yaşındaki Ecrin'i Arıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde zevinden öğle saatlerinde ayrılan 12 yaşındaki Ecrin Erim isimli kız çocuğu aranıyor. Ecrin'den haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.
Diyarbakır kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Diyarbakır ilinin Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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