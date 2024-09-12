Narin'in Annesinin Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yanlışlıkla Aradım'

Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Yüksel Güran, savcının sorduğu "Narin'i seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?” sorusuna, "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok” yanıtını verdi. Anne Güran, savcının 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sorduğunda ise “Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım” dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu. Soruşturmada 1’i tutuklu, 24’ü gözaltında olmak üzere 26 şüpheli var. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 24 kişi arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül’de ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşi de yer aldı.

'NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜYSE ALLAH BELASINI VERSİN'

Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi. Amcayla bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.

'BİR KERE YANLIŞLIKLA ARADIM BAŞKA DA KENDİSİNİ ARAMADIM'

Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.

Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o iki aramayı açıklayamadı.

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat’ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Yüksel Güran'ın, savcılık sorgusundan bir kısım şu şekilde:

Savcı: Salim ile evlenmeden önce gönül ilişkiniz var mı?

Anne Yüksel Güran: Arif ile evlenmeden önce, Salim başka bir kadınla nişanlandı. Benim mutlu bir ailem var.

Savcı: Olay günü 15:15 civarında Salim ile bir arada mıydınız?

Anne Yüksel Güran: Hayır değildim, Salim'i dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde gördük bir araya gelmedik.

Savcı: Narin, amcayla olan bir durumunuzu mu gördü?

Anne Yüksel Güran: Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla herhangi bir ilişkim olamaz.

Savcı: Salim'e ait aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Babası Arif Güran'ın arabasında arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri, Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir?

Anne Yüksel Güran: Biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. 14 Temmuz 2024 tarihinde Berat'ın nişan merasim günü eşim Arif, Mersin'de olması nedeniyle Salim'in aracına Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye ve Miran bindiler. Aracı Devran sürmekteydi. Benim kızım Narin aracın arka koltuğuna bindi. Aracın ön yolcu koltuğunda Fuat'ın karısı Hediye oturmaktaydı. Ben bu araca hiç binmedim. Narin de bunun dışında hiç bu arabaya binmedi.

Kaynak: NTV