Narin'in Annesinin Dikkat Çeken Fotoğrafı... İfadesini Ellerinde Kelepçeyle Verdi

Narin Güran cinayetiyle ilgili cezaevinde tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın mahkemeden yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta ifade veren Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olması dikkat çekti.

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Narin'in Annesinin Dikkat Çeken Fotoğrafı... İfadesini Ellerinde Kelepçeyle Verdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta ortadan kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasıyla öldürüldüğü kesinleşti. Cinayet soruşturmasında, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da olduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'in katil veya katillerinin ortaya çıkması beklenirken, bugün bir gelişme daha yaşandı.

Yüksel Güran'ın adliyedeki ifadesi sırasında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı fotoğraflarda, Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

Narin'in Annesinin Dikkat Çeken Fotoğrafı... İfadesini Ellerinde Kelepçeyle Verdi - Resim : 1

Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları ve aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 12 gün önce bir kez 20 TL, bir diğer kez ise 40 TL verdiğini belirttiği öğrenildi.

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Kaynak: Ekol Tv

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