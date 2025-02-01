Narin'in Annesi Yüksel Güran ve Ağabeyi Enes Güran ile İlgili Flaş Gelişme

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın Adalet Bakanlığı'na başvurusuyla, Narin Güran'ın annesi ve ağabeyinin kaldıkları yer değiştirildi. Enes Güran ve Yüksel Güran'ın, bulundukları Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildiği açıklandı.

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Narin'in Annesi Yüksel Güran ve Ağabeyi Enes Güran ile İlgili Flaş Gelişme

Aylarca Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin Güran davasında geçtiğimiz aralık ayında karar çıktı. Davada tutuklu anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin'in Annesi Yüksel Güran ve Ağabeyi Enes Güran ile İlgili Flaş Gelişme - Resim : 1

NEVZAT'IN AVUKATINDAN BAŞVURU

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için kısa süre önce Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın bulundukları Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevi'nden başka bir cezaevine nakledildiğini aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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