Narin'den Kahreden Haber! Türkiye Ayağa Kalktı

Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kuran kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı.

NARİN TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Narin için Türkiye ayağa kalktı. Kahreden haberin duyulmasının ardından sosyal medyada Narin için binlerce paylaşım yapıldı. "Narin" etiketi kısa sürede sosyal medya platformu X’te Türkiye gündemine girdi.

'NARİN HAYATTA OLABİLİRDİ'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun resmi hesabından, paylaşılan açıklamada, "19 günün sonunda Narin öldürülmüş olarak bulundu. Çocuklar için etkin politikalar yürütülse Narin hiç kaybolmayabilir, hayatta olabilirdi. Faillerin gereken cezayı alması için sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Narin’in hesabını soracağız" denildi.

Narin için sosyal medyada gündem olan paylaşımlar şöyle:

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem