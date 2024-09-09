Narin Sözleri Tepki Toplamıştı, AKP'li Ensarioğlu'ndan Yeni Açıklama

Diyarbakır'da 19 günün ardından cansız bedeni bulunan Narin'in yası tutulurken, AKP'li Ensarioğlu'nun "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız" ifadeleri büyük tepki çekmişti. Ensarioğlu, daha sonra konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur" dedi.

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Narin Sözleri Tepki Toplamıştı, AKP'li Ensarioğlu'ndan Yeni Açıklama

Türkiye Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a ağlarken, AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Sözcü TV’de yaptığı açıklama büyük tepkilere neden oldu. Ensarioğlu, Narin’in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada, konuya açıklık getirdi. Ensarioğlu açıklamasında, “Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur.
Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır” dedi.

'AİLE GÖZALTINA ALINMAMALI DEMEDİM'

Ensarioğlu açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur.
Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır.

Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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