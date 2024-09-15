Narin Soruşturmasında En Kritik Görgü Tanığı İçin Flaş Karar: Cinayetin İşlendiği Düşünülen Dakikalarda...
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresinin uzatıldığı açıklandı. Hediye Güran'ın cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda, Narin'in evine gidip geldiği ortaya çıkmıştı.
Diyarbakır’da kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız halde bulunan Narin’in soruşturmasında, cinayetin işlendiği dakikalarda eve girip çıktığı tespit edilen yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.
Narin’in yengesi Hediye Güran, soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Hediye Güran’ın Narin’in eve gittiği 15.15’ten dakikalar sonra kısa aralıklarla eve gidip geldiği tespit edilmişti.
Soruşturma aile üyeleri üzerine yoğunlaşırken, Hediye Güran’ın 21 Ağustos’ta Tavşantepe’ye traktörle gelen ve WhatsApp kayıtlarını sildiği anlaşılmasıyla “suç delillerini yok etmek” gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran’ın eşi olduğu biliniyordu.
HTS KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI
HTS kayıtlarına bakıldığında, Hediye Güran'ın, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin Güran'ın yaşadığı eve iki kez gidip geldiği ortaya çıkmıştı.
Halktv muhabiri Ferit Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hediye Güran’ın cinayet gününe dair itiraflarda bulunmaya başladığına dair bir iddiayı gündeme getirmişti.