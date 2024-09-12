Narin Güran'ın Ön Otopsi Raporu Açıklandı! Narin'in Üzerinde Başka DNA'ya Rastlandı mı?

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından azırlanan ön otopsi raporuna göre, Narin Güran'ın üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

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Narin Güran'ın Ön Otopsi Raporu Açıklandı! Narin'in Üzerinde Başka DNA'ya Rastlandı mı?

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın üzerinden başka DNA çıkmadı.

8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

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Kaynak: İHA

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