Narin Güran'ın Mezarında Buruk Bayram

Diyarbakır'da, 8 yaşındayken katledilen Narin Güran bayramda unutulmadı... Vatandaşlar ve Narin'in arkadaşları Narin'in mezarına şeker ve çiçek bırakıp dualar etti.

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın mezarına, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Narin Güran'ın Mezarında Buruk Bayram - Resim : 1

Narin'in arkadaşları bayramda onu yalnız bırakmayarak mezarı başında andı, mezarı başına giderek mezarına şeker ve çiçek bırakıp dualar etti.

'İÇİMİZDE DERİN YARA BIRAKTI'

Narin Güran'ın Mezarında Buruk Bayram - Resim : 2

Ziyaretçilerden Sabahattin Çiçek, gazetecilere, Diyarbakırlı olduğunu, Çanakkale'de ikamet ettiğini belirterek, bayramı geçirmek için memleketine geldiğini söyledi.

Narin Güran'ın Mezarında Buruk Bayram - Resim : 3

Ağabeyi ve yeğenleriyle Narin'in kabrini ziyaret etmek istediklerini belirten Çiçek, "Narin'in ilk bayramı. Çocuklar mezara şeker bıraktı, Narin'in bayramını kutladı" dedi. Narin'in öldürülmesinin herkesi yasa boğduğunu dile getiren Çiçek, "Bu olay herkesi üzdü. Narin içimizde derin yara bıraktı, Allah hakkını bırakmasın" ifadesini kullandı.

Narin Güran'ın Mezarında Buruk Bayram - Resim : 4

Yeğenlerinden 9 yaşındaki Aylin Çiçek de Narin'i çok sevdiklerini belirterek, "Hem bayramını kutladım hem de mezarına şeker bıraktım" diye konuştu. 7 yaşındaki Jale Çiçek de bayramda Narin'in mezarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Narin Güran'ın Mezarında Buruk Bayram - Resim : 5

'ALLAH NARİN'İN HAKKINI BIRAKMASIN'

Kent merkezinden kızı, damadı ve torunuyla Narin'in kabrini ziyarete gelen Songül Doğu da onu yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Her kim yaptıysa Allah, Narin'in hakkını bırakmasın. Bugün Narin'i ilk bayramında yalnız bırakmak istemedik. Hiç bayram ziyareti yapmadan ilk Narin'in mezarına geldik" şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA-İHA

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