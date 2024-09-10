Narin Güran'ın Babası Arif Güran Serbest Bırakıldı İddiası: Gerçek Gündem'e Konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Yalanladı

Narin'in babası Arif Güran ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığını iddia edildi. Gerçek Gündem'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

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Narin Güran'ın Babası Arif Güran Serbest Bırakıldı İddiası: Gerçek Gündem'e Konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Yalanladı

Narin'in babası Arif Güran ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığını iddia edildi. Gerçek Gündem'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

Eren,"Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Biz de savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler. Bu bilgi şu an için doğru değil." açıklamasında bulundu.

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