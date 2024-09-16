Narin Güran'ın Ağabeyi Baran Güran'dan Diyarbakır Barosu'na Başvuru

Diyarbakır Barosu'nun açıklaması şu şekilde:

Narin Güran’ın abisi Baran Güran 16.09.2024 (bugün) tarihinde Baromuza başvuruda bulunmuştur.

Yazılı Başvurusunda “fail/lerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosundan hukuki destek talebinde bulunuyorum” demiştir.

İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle takip eden Baromuz müşteki sıfatına haiz olan Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olmuştur.

Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Narin olayında şüpheli olmayan tek aile bireyi abi Baran Güran, davanın takibi için Diyarbakır Baro Başkanlığı'na vekalet verdi" açıklamasında bulundu.