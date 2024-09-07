Narin Güran'ı Arama Çalışmaları 18. Gününde: Ekipler Tek Bir Noktaya Yoğunlaştı

Tüm Türkiye, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan iyi bir haber almayı bekliyor. Narin’i arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. Ancak ağabey serbest bırakıldı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde de yeni gözaltı haberi geldi. Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

BAKAN TUNÇ: TUTUKLAMA TEDBİR AMAÇLI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi. Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" dedi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”

ÇALIŞMALARA EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE YOĞUNLAŞTI

Son olarak Narin'i arayan ekipler, gelen ihbar üzerine çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptı. Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti. Ancak aramada çocuğa dair bir ize rastlanmadı.

Narin’i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor. Sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekip görev yapıyor. O ekipler de sosyal medyada Narin’le ilgili çalışma yürütüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla da arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

Kaynak: DHA