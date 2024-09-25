Narin Güran Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Gelişme! Karanlıkta Kalan Köyde Işığı Yanan Tek Yer...
Türkiye'yi derinden sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan yeni aramada davanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Öte yandan karanlığa gömülen köyde ışığı yanan tek yer dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu bildirilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma genişletildi. Cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri doğrultusunda yeni delillerin ortaya çıktığı iddia ediliyor.
TV100'ün haberine göre, Narin’in cesedini dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda yeni bulgulara ulaşıldı. Özellikle Bahtiyar'ın ahırında bulunan iki sigara izmariti dikkat çekiyor. İzmaritler üzerinde DNA analizi yapılacağı ve bu izmaritlerin kaç gün önce bırakıldığının saptanacağı belirtildi.
Jandarma ekipleri, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni delillerin toplanması amacıyla Bahtiyar’ın evinde ve ahırında sürekli olarak nöbet tutmaya devam ediyor.
KÖY KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
NOW Haber muhabiri Sevgi Şahin, olay yerinden son durumu aktarırken dikkat çekici detaylar paylaştı.
21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 19 gün sonra evine yakın bir dere yatağında ölü bulunmuştu. Olay sonrası aile üyeleri gözaltına alınarak tutuklandı, ancak yürütülen geniş çaplı soruşturmada cinayeti işleyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemedi. Nevzat Bahtiyar’ın itirafları doğrultusunda ilerleyen soruşturmada, aile üyelerinin sessizliği devam ederken, henüz önemli bir ilerleme kaydedilmedi.
Muhabir Sevgi Şahin, köydeki atmosferi aktarırken karanlığa dikkat çekti. Köyde ışığı yanan tek yerin tadilatta olan köy okulu olduğunu belirten Şahin, okulun yenilenme sürecine vurgu yaptı. Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın cinayet sonrası köyde okula yönelik başlattığı tadilat çalışmaları hakkında da sitem dolu ifadeler kullandı.
Şahin, köyde yaşanan bu gelişmeleri şu sözlerle dile getirdi:
"35 gündür süren soruşturmada aydınlatıcı bir gelişme yok. Köy de tıpkı cinayet gibi karanlık içinde. Elde yalnızca Nevzat Bahtiyar’ın ahırında bulunan iki sigara izmariti dışında bir veri yok. Köyde tek ışığı yanan yer ise okul."
Köy okulunun, cinayet öncesinde oldukça bakımsız durumda olduğunu ifade eden Şahin, Narin Güran cinayetinden sonra okulun tadilata alındığını söyledi. Öğrencilerin gün boyunca okul bahçesinde ders yaptığını belirten Şahin, okulda yapılan hummalı çalışmanın dikkat çektiğini kaydetti.
Cinayetin ardından köy okulundaki çocukların valilik ve il milli eğitim müdürlüğünün dikkatini çektiğini söyleyen Şahin, okulda başlatılan tadilat çalışmalarına değinerek, “Bu çalışmalar ne yazık ki Narin’in korkunç cinayetinden sonra başladı. Eğitime verilen önemin bir çocuk cinayetinden sonra ortaya çıkması üzücü” ifadelerini kullandı.