Narin Güran Cinayetinin Seyrini Değiştirecek Gelişme! Karanlıkta Kalan Köyde Işığı Yanan Tek Yer...

TV100'ün haberine göre, Narin’in cesedini dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda yeni bulgulara ulaşıldı. Özellikle Bahtiyar'ın ahırında bulunan iki sigara izmariti dikkat çekiyor. İzmaritler üzerinde DNA analizi yapılacağı ve bu izmaritlerin kaç gün önce bırakıldığının saptanacağı belirtildi.

Jandarma ekipleri, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni delillerin toplanması amacıyla Bahtiyar’ın evinde ve ahırında sürekli olarak nöbet tutmaya devam ediyor.