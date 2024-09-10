Narin Cinayetinde İtirafçıyla İlgili Yeni Gelişme

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve 8 Eylül'de evinin 1.5 kilometre ötesinde bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetini konu alan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Narin'in amcasından 200 bin TL alarak, 8 yaşındaki Narin'i çuval içine koyarak dereye bıraktığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın, gözaltından gizli bir şekilde savcılığa getirildiği aktarıldı. Bahtiyar’ın savcılıkta çapraz sorguya alındığı bildirildi. İtirafçı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

19 gün boyunca aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde içi taşla dolu ve üstü otla kaplı bir çuvalın içinde bulunmuştu. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Tavşantepe Mahallesi'nden Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini yok etmesi karşılığında kendisine 200 bin lira teklif ettiğini itiraf etmişti. İtirafçı Bahtiyar, aracından aldığı çuval ile Narin’i Eğertutmaz Deresi yakınına gömdüğünü ve üzerini de 15-20 kg ağırlığında taş ile örttüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem