Narin Güran Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor! Ağabey Enes Güran'ın Kritik Malatya Detayı

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri, 18 yaşındaki ağabey Enes Güran. Malatya’da çalışan ağabeyin olaydan bir gün önce Diyarbakır’a gitmesi dikkat çekti. Cinayet için çağrıldığı iddiası araştırılırken, ağabeyin vücudundaki diş ve tırnak izleri bu şüpheyi güçlendiriyor.

"Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Enes Güran ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Diyarbakır’a ağabeyi Baran’ın askere gideceği ve bir kuzeninin düğününe katılmak için gittiğini öne süren zanlı, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Kardeşi Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu belirtti.