Narin Güran Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor! Ağabey Enes Güran'ın Kritik Malatya Detayı
Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran olayı bütün Türkiye'yi sarsarken, Narin'in ağabeyi Enes Güran için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu ağabeyi Enes Güran hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya çıktı.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin yeni iddialar araştırılırken, tutuklanan zanlıların sayısı artıyor.
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan küçük kız, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan yenge Hediye Güran ile birlikte tutuklu sayısı 12’ye çıktı.
Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri, 18 yaşındaki ağabey Enes Güran. Malatya’da çalışan ağabeyin olaydan bir gün önce Diyarbakır’a gitmesi dikkat çekti. Cinayet için çağrıldığı iddiası araştırılırken, ağabeyin vücudundaki diş ve tırnak izleri bu şüpheyi güçlendiriyor.
"Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Enes Güran ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Diyarbakır’a ağabeyi Baran’ın askere gideceği ve bir kuzeninin düğününe katılmak için gittiğini öne süren zanlı, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Kardeşi Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu belirtti.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise Narin’e ait DNA örneğinin amca Salim Güran’ın aracında bulunması oldu. Uzmanlar, sadece bu bulguya dayanarak amcanın suçlu olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Cesedin taşınması sırasında aracın kirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.