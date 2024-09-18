Narin Güran Cinayetinde Kayıp 18 Dakikanın Gizemli Sırrı Çözüldü: Nevzat Bahtiyar Meğer...

YÖNÜN DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Nevzat Bahtiyar, cesedi dere yatağına götürmek üzere yola çıktıktan sonra yön değiştirdi ve Kuzeybatı istikametindeki villa inşaatlarına doğru ilerledi. Bir süre cesetle dolaşan Bahtiyar, pişman olduğunu ifade etse de jandarmaya haber vermedi. Daha sonra tekrar dere yatağına dönerek cesedi suyun içine gizledi.

Nevzat Bahtiyar’ın, kaybolma saati ile dere kenarındaki görüntüleri arasındaki kayıp 18 dakikada villa inşaatlarına doğru yöneldiği tespit edildi.

Soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli, Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran’ın çok yakın ilişkileri olduğunu belirtti. Aile üyeleri, ikilinin biyolojik kardeşlerden daha yakın olduklarını ve sürekli birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti. Bu yakınlık, Narin’in cesedinin neden Nevzat tarafından ortadan kaldırıldığını açıklayan bir detay olarak değerlendirildi. Jandarma raporunda Salim Güran’ın Nevzat’a aşırı güven duyduğuna da yer verildi.