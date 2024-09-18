Narin Güran Cinayetinde Kayıp 18 Dakikanın Gizemli Sırrı Çözüldü: Nevzat Bahtiyar Meğer...
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Narin’in kaybolduktan sonra cesedinin dereye götürülmesi sırasında kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunmuştu. Güvenlik kameralarından takip edilen süreçte, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cesedi dereye götürdüğü anlar belirlenmişti. Ancak bu süreçte 18 dakikalık bir boşluk vardı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, bu kritik zaman diliminin gizemi çözüldü.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Cinayet soruşturması kapsamında Narin’in yengesi Hediye Güran’ın da tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle hızla devam ediyor. Narin’in kaybolduğu gün, kritik 18 dakikanın sırrı ise HTS kayıtları, yer gösterme tutanakları ve kolluk ihbar evrakları üzerinden aydınlatıldı.
KAYIP 18 DAKİKA SIRRI
Narin Güran, son olarak okulun güvenlik kameralarına 15.15’te yansımıştı. Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kaybolan küçük kız, bir daha görülmedi. Nevzat Bahtiyar, verdiği ifadede Narin’in cesedini amca Salim Güran’dan aldığını ve 7 dakikalık mesafede bulunan bir dereye götürdüğünü itiraf etmişti. Kamera kayıtlarına göre Nevzat’ın aracı, 15.40 ile 16.30 arasında dere kenarında sabit duruyordu. Ancak cinayetin işlenmesi ve cesedin taşınması arasında geçen 18 dakika merak konusuydu.
Özel ekiplerin çalışmaları sonucunda, Nevzat’ın Salim Güran’dan cesedi aldıktan sonra dereye hemen götürmediği, cesedin battaniyeden çıkarılarak bir çuvala konduğu ve aracın arka koltuğuna yerleştirildiği belirlendi.
YÖNÜN DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Nevzat Bahtiyar, cesedi dere yatağına götürmek üzere yola çıktıktan sonra yön değiştirdi ve Kuzeybatı istikametindeki villa inşaatlarına doğru ilerledi. Bir süre cesetle dolaşan Bahtiyar, pişman olduğunu ifade etse de jandarmaya haber vermedi. Daha sonra tekrar dere yatağına dönerek cesedi suyun içine gizledi.
Nevzat Bahtiyar’ın, kaybolma saati ile dere kenarındaki görüntüleri arasındaki kayıp 18 dakikada villa inşaatlarına doğru yöneldiği tespit edildi.
Soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli, Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran’ın çok yakın ilişkileri olduğunu belirtti. Aile üyeleri, ikilinin biyolojik kardeşlerden daha yakın olduklarını ve sürekli birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti. Bu yakınlık, Narin’in cesedinin neden Nevzat tarafından ortadan kaldırıldığını açıklayan bir detay olarak değerlendirildi. Jandarma raporunda Salim Güran’ın Nevzat’a aşırı güven duyduğuna da yer verildi.