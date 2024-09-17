Narin Güran Cinayetinde Jandarmadan Gizlenen Sır Detay! Amca Fuat Güran İfadesinde Ne Anlattı

Savcılığın, Fuat Güran’a Whatsapp aramalarını neden sildiğini sorması üzerine Güran, arama geçmişini sürekli olarak sildiğini, bu olaya özel olarak silmediğini ifade etti. Ayrıca, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu kişilerin ilişkilere dair herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın, Narin’in eve gidiş saatlerinde Arif Güran'ın evinde olduğu iddia ediliyor. Narin’in annesi Yüksel Güran, Hediye Güran’ın olay günü iki kez evlerine geldiğini ve Narin’in en son görüldüğü saatte Hediye Güran’ın evlerinde olduğunu öne sürdü.