Narin Güran Cinayetinde Jandarmadan Gizlenen Sır Detay! Amca Fuat Güran İfadesinde Ne Anlattı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte amca Fuat Güran'ın ifadesi...
Kaynak: Gerçek Gündem
Soruşturma dosyasına göre, Narin Güran'ın eve döndüğü saatlerde baba Arif Güran'ın evinde bulunan Hediye Güran'ın tutuklanan eşi Fuat Güran'ın şüpheli davranışları gün yüzüne çıktı. Fuat Güran’ın, Whatsapp kayıtlarını sildiği, jandarma ekiplerinin arama faaliyetlerini gizlice dinlemeye çalıştığı ve yanıltıcı ihbarlarda bulunduğu iddia ediliyor.
Olay günü Van’da olan Fuat Güran, ertesi gün köye döndü. Jandarma ekiplerinin, Narin Güran’ın arama çalışmaları sırasında Fuat Güran’ın personel ile konuşmaları gizlice dinlemeye çalıştığını belirten bir tutanak tuttuğu öğrenildi. Bu tutanak, soruşturma dosyasına eklendi.
Fuat Güran’ın, Narin Güran’ın kaybolduğu gün gelen yanıltıcı ihbarlarda adı geçtiği, başka köylerin ismini vererek kolluk ekiplerini yanıltmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca, Fuat Güran’a çıkarıldığı mahkemede çıkan yangın hakkında da soru soruldu.
Fuat Güran, savcılıktaki ifadesinde, 21 Ağustos’ta Van'da iş yaptığı ve akşam saatlerinde alışveriş yaparak köye döndüğünü belirtti. Eşi Hediye Güran’ın kendisine Narin’in kaybolduğunu bildirdiğini söyleyen Fuat Güran, ertesi gün köyde olduğunda evde sadece çocuklarının bulunduğunu ifade etti. Olayla ilgili köyde herhangi bir şüpheli durum veya duyum almadığını belirtti.
Savcılığın, Fuat Güran’a Whatsapp aramalarını neden sildiğini sorması üzerine Güran, arama geçmişini sürekli olarak sildiğini, bu olaya özel olarak silmediğini ifade etti. Ayrıca, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu kişilerin ilişkilere dair herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.
Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın, Narin’in eve gidiş saatlerinde Arif Güran'ın evinde olduğu iddia ediliyor. Narin’in annesi Yüksel Güran, Hediye Güran’ın olay günü iki kez evlerine geldiğini ve Narin’in en son görüldüğü saatte Hediye Güran’ın evlerinde olduğunu öne sürdü.