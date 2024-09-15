Narin Güran Cinayetinde 'Havin' Detayı: Diyarbakır'ı Karıştıran Ayin İddiası

Yıldırım’ın iddialarına göre, adı Havin olan ve henüz 6 yaşına gelmeden ölen birçok çocuk mevcut. Bilinen bazı çocuk isimleri ise şöyle:

- Havin Dilek

- Havin Gürkan

- Havin Vuran

- Havin Ekren

- Havin Besta Sert

- Havin Gündemir

- Havin Nida Karabulut



NARİN’İN MEZARI BAŞINDA AĞLAYAN KADIN...

Narin Güran cinayeti sonrası Türkiye genelinde geniş bir tepkilere neden oldu ve birçok vatandaş Narin’in mezarını ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, Narin’in mezarı başında ağlayan bir kadın dikkat çekti. Kadın, gözyaşları içinde “Beni Havin’imi de böyle öldürdüler” şeklinde bir açıklamada bulundu.