Narin Güran Cinayetinde 'Havin' Detayı: Diyarbakır'ı Karıştıran Ayin İddiası
Türkiye’de Narin Güran cinayeti üzerine tartışmalar sürerken, kan donduran bir iddia gündeme geldi. "Havin ritüeli" adı altında kız çocuklarının kurban edildiği iddia edildi. Peki, Havin ritüeli nedir?
Kaynak: Gerçek Gündem
Narin Güran cinayeti Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. İki kişinin tutuklandığı bu olayda her geçen gün yeni iddialar ortaya çıkıyor. Köyün sessizliği ve cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar dışında başka bir itirafın olmaması, cinayetin planlı ve organize olduğunu düşündürüyor. Bu gelişmelerin yanı sıra, gündeme gelen bir diğer konu ise "Havin ritüeli." Peki, Havin ritüeli nedir?
HAVİN RİTÜELİ NEDİR?
Sosyal medya kullanıcısı Bircan Yıldırım, Narin Güran'ın ölümünden sonra X platformunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, Narin’in öldürüldüğü bölgede "Havin Ritüeli" adı verilen bir uygulamanın varlığını öne sürdü ve özellikle "Havin" adını taşıyan çocukların hedef alındığını belirtti. Ayrıca, Havin Ritüelinin kökeninin, Illuminati'nin kurulduğu yer olarak bilinen MITHRAS Tapınağı'nın Diyarbakır'da bulunmasına dayandığını iddia etti.
Yıldırım’ın iddialarına göre, adı Havin olan ve henüz 6 yaşına gelmeden ölen birçok çocuk mevcut. Bilinen bazı çocuk isimleri ise şöyle:
- Havin Dilek
- Havin Gürkan
- Havin Vuran
- Havin Ekren
- Havin Besta Sert
- Havin Gündemir
- Havin Nida Karabulut
NARİN’İN MEZARI BAŞINDA AĞLAYAN KADIN...
Narin Güran cinayeti sonrası Türkiye genelinde geniş bir tepkilere neden oldu ve birçok vatandaş Narin’in mezarını ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, Narin’in mezarı başında ağlayan bir kadın dikkat çekti. Kadın, gözyaşları içinde “Beni Havin’imi de böyle öldürdüler” şeklinde bir açıklamada bulundu.
NARİN RİTÜEL KURBANI MI?
Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ancak, şüphelilerden yalnızca Nevzat Bahtiyar itirafta bulundu ve cesedin nasıl gömüldüğünü açıkladı. Narin’in nasıl öldürüldüğü ve cinayeti kimin işlediği hakkında ise henüz kesin bilgi bulunmuyor. Köy halkının sessizliği, cinayetin organize ve planlı bir şekilde gerçekleştiği şüphesini güçlendiriyor.