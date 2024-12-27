Narin Güran Cinayetinde Düğüm Çözülecek mi? Gözler Bugünkü Duruşmada: Tutuklu Sanıklar Adliyeye Getirildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada dün karar çıkmadı. Tutuklu sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Davada bugün karar çıkması bekleniyor.

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Narin Güran Cinayetinde Düğüm Çözülecek mi? Gözler Bugünkü Duruşmada: Tutuklu Sanıklar Adliyeye Getirildi

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Narin Güran’ın ölümüne ilişki davanın ikinci duruşmasına bugün de devam edilecek. Üç isim bugün tanık olarak ifade verecek. Duruşma saat 09.00'da başlayacak.

Tutuklu sanıklar cezaevinden çıkarılarak Diyarbakır Adliyesine götürüldü.

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Kaynak: AA

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