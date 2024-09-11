Narin Güran Cinayetinde Battaniye Bilmecesi: Ekipler Peşine Düştü

Narin Güran cinayetinde soruşturma sürüyor. Amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cansız bedenini dereye bıraktıklarını söyleyen itirafçı tutuklandı. Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğü iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Narin Güran Cinayetinde Battaniye Bilmecesi: Ekipler Peşine Düştü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran Cinayetinde Battaniye Bilmecesi: Ekipler Peşine Düştü - Resim : 1

Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'dan itiraf geldi. Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü ve cansız bedenini birlikte dereye bıraktıklarını söyledi.

Narin Güran Cinayetinde Battaniye Bilmecesi: Ekipler Peşine Düştü - Resim : 2

Nevzat Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in cansız bedenini battaniyeye sarılı halde getirdiğini de belirtti.

Narin Güran Cinayetinde Battaniye Bilmecesi: Ekipler Peşine Düştü - Resim : 3

Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları da Bahtiyar'ın ifadesini doğrulamıştı. Adı Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen bir kişi, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazmıştı.

Narin Güran Cinayetinde Battaniye Bilmecesi: Ekipler Peşine Düştü - Resim : 4

Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da belirtmişti.

SIR BATTANİYE

Sabah'taki habere göre tüm bu ifadeler ışığında soruşturmayı yürüten birimler battaniyenin bulunması için çalışma başlattı. Narin'in cesedinin taşınmasına yardım eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri battaniyenin bulunması için çalışma başlattı.

Battaniye üzerinden alınacak DNA örneklerinin ve o battaniyenin kime ait olduğu sorusu cinayetin aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: Sabah

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