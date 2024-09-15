Narin Güran Cinayeti Dosyasını Sil Baştan Değiştirecek Detay: İşte Adım Adım Cinayet Şeması

SİLİNEN KAYITLAR...

Güran, ilk ifadesinde telefon hafızasının dolması nedeniyle kayıtları sildiğini belirtmişti. Ancak son ifadesinde, telefon kayıtlarını hayat kadınlarıyla görüştüğü için düzenli olarak temizlediğini ve bunun aile üyeleri tarafından fark edilmemesi amacıyla yapıldığını iddia etti. Güran, kayıtların silinmesinin Narin’in cinayetiyle ilgili delilleri yok etmek amacıyla yapılmadığını savundu. Ayrıca, diğer aile üyelerinin telefonlarındaki kayıtların silinme nedenini bilmediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında, Güran’ın ses kayıtlarının silinmesinin ardından ikinci bir telefon kullandığı ve bu telefonun arızalı olduğu için bir tamirciye bırakıldığı belirlendi. Jandarma, bu telefonun imajını incelemek üzere temin etti.