Narin Güran Cinayeti Dosyasını Sil Baştan Değiştirecek Detay: İşte Adım Adım Cinayet Şeması
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde cansız bedeni bulunurken, cinayetin seyrini değiştirecek yeni iddialar ortaya atıldı. İşte adım adım işlenen cinayetin şeması
Kaynak: Gerçek Gündem
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde, aralarında anne, abi ve amcanın da bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Narin’in cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, zanlılar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı ve savcılığın cinayetle ilgili değerlendirmesi netleşti. Tutuklanan şahıslar, üç ana kategoride ele alındı ve bu kategoriler savcının zanlıları nasıl konumlandırdığını gösteriyor. Savcıya göre, Narin’i amca Salim Güran’ın öldürdüğü, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ise bu suça iştirak ettiği belirtiliyor. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de suç delillerini yok etmeye çalışmakla suçlanıyor.
ADIM ADIM CİNAYET ŞEMASI
1. Birinci Ayak: Şemanın tepe noktasında yer alan amca Salim Güran, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Savcının “asli fail” olarak gösterdiği Güran, cinayetin merkezindeki isim.
2. İkinci Ayak: İkinci kategoride yer alan zanlılar ise abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar. Bu kişiler, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.
3. Üçüncü Ayak: Şemanın üçüncü kategorisinde amca Fuat Güran, yenge Maşallah Güran, kuzenler Birsen Güran ve Muhammed Kaya, enişte Mehmet Şevket Kaya ile işçi Mehmet Selim Atasoy bulunuyor. Bu kişiler, "suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla karşı karşıya.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, zanlıların suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapacağı ve delil değerlendirmeleri süreci ilerledikçe netlik kazanacak.
NARİN CİNAYETİNDE KİM, NEYLE SUÇLANIYOR?
İşte Narin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan, tutuklanan isimler ve yöneltilen suçlamalar...
- AMCASI SALİM GÜRAN (46): Kasten öldürme
- ANNESİ YÜKSEL GÜRAN (44): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
- ABİSİ ENES GÜRAN (18): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
- KOMŞU NEVZAT BAHTİYAR (48): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
- AMCASI FUAT GÜRAN (41): Suç delillerini yok etmek
- KUZENİ MUHAMMET KAYA (23): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- KUZENİ BİRSEN GÜRAN (19): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- YENGESİ MAŞALLAH GÜRAN (46): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- ENİŞTESİ (HALASININ EŞİ) MEHMET ŞEVKET KAYA: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ MEHMET SELİM ATASOY (40): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
- SALİM GÜRAN’IN ÇOCUK İŞÇİSİ R.A.
SAVUNMASINI DEĞİŞTİRDİ
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran’ın ifadesinde önemli değişiklikler yaşandı. Güran, telefon kayıtlarının silinme nedenini önceki açıklamalarının aksine, hayat kadınlarıyla sık sık görüştüğü için düzenli olarak kayıtları sildiğini belirtti.
Narin Güran cinayetiyle ilgili ortaya çıkan ses kayıtları nedeniyle yeniden ifadesi alınan Salim Güran, suçlamaları reddetti. Ses kayıtları ve telefon verileri üzerine yapılan incelemelerde, Güran’ın telefonundaki tüm görüşme ve mesaj kayıtlarını sildiği tespit edildi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, silinen ses kayıtlarını geri getirerek, kayıtların Kürtçe’den Türkçe’ye çevrilmesi için yeminli bilirkişi komisyonu oluşturdu.
SİLİNEN KAYITLAR...
Güran, ilk ifadesinde telefon hafızasının dolması nedeniyle kayıtları sildiğini belirtmişti. Ancak son ifadesinde, telefon kayıtlarını hayat kadınlarıyla görüştüğü için düzenli olarak temizlediğini ve bunun aile üyeleri tarafından fark edilmemesi amacıyla yapıldığını iddia etti. Güran, kayıtların silinmesinin Narin’in cinayetiyle ilgili delilleri yok etmek amacıyla yapılmadığını savundu. Ayrıca, diğer aile üyelerinin telefonlarındaki kayıtların silinme nedenini bilmediğini ifade etti.
Soruşturma kapsamında, Güran’ın ses kayıtlarının silinmesinin ardından ikinci bir telefon kullandığı ve bu telefonun arızalı olduğu için bir tamirciye bırakıldığı belirlendi. Jandarma, bu telefonun imajını incelemek üzere temin etti.
SIR GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Amca Salim Güran, telefon görüşmelerinin içeriğini hatırlamadığını ve görüşmelerin tarla ile ilgili olduğunu ileri sürdü. Ancak HTS kayıtlarına göre, Narin’in kaybolduğu gün Güran ve işçisi R.A. arasında ardışık telefon görüşmeleri yapıldığı tespit edildi. R.A., serbest kaldıktan sonra ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yeniden tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheliden 11’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında amca Salim Güran, işçisi R.A., Narin’in annesi Yüksel Güran ve diğer aile bireyleri bulunuyor. Soruşturma devam ediyor ve ses kayıtlarının kriminal laboratuvarında yapılan analizleri sonuçları bekleniyor.
CİNAYET DOSYASINI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRECEK İDDİA
Narin'in kaybolduğu gün ahırdan gelen sesler üzerine ağabeyi Enes Güran ile erkek kuzenini (Salim Güran'ın oğlu) uygunsuz vaziyette gördüğü, bunun üzerine ağabeyi Enes tarafından elle boğulmak suretiyle nefessiz bırakıldığı iddia ediliyor. GPRS kayıtlarına göre anne Yüksel ve yenge Hediye Güran olay yerine gelerek Enes'e engel olmaya çalıştı. Anne Yüksel Güran bu sırada oğlu Enes'in kolunu ısırdı. Sonrasında muhtar olan amca Salim Güran çağrıldı. Salim Güran, Nevzat Bahtiyar'ı arayarak Narin'i ölü ya da baygın halde teslim ettiği gelen iddialar arasında.
ANNEDEN ÖRNEK ALINDI
Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran’ın kim tarafından ve neden öldürüldüğü sorusunun cevabını ararken, soruşturma sürecinde her geçen gün yeni ve tüyler ürpertici detaylar ortaya çıkıyor. Savcılar, ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık yarasının, annenin Yüksel Güran’a ait olabileceği ihtimali üzerine, annenin hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Anne Yüksel Güran’dan ağız ve diş modeli alındı.
21 Ağustos'ta Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturması devam ediyor. Narin’in cesedinin bulunduğu 8 Eylül tarihinde gözaltına alınan 22 şüpheliden biri olan anne Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne getirildi ve burada ağız ile diş modeli alındı.
Anne Yüksel Güran’dan ve daha önce Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, tutuklu ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak. Enes Güran'ın 30 Ağustos'ta yapılan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki önceki incelemelerinde, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı kesinleşmemişti.
OTOPSİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Narin Güran’ın ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Rapordaki bulguların pazartesiden itibaren soruşturma savcısına sunulması planlanıyor. Bu raporun, cinayete dair daha fazla bilgi sunması ve soruşturmanın ilerlemesi açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.