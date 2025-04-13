Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Perde Yarın Başlıyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında açılan dava kapsamında 6’sı tutuklu 12 tanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı ikinci davada yargılama yarın (14 Nisan Pazartesi) başlayacak.

15 İSİM HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Merkez Bağlar ilçesinde yaşanan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi olayında ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5’er yıla kadar haklarında hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Maşallah Güran, Fuat Güran, Birsen Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış, Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile yaşlar 18’den küçük çocuklar R. A., M. G. Ve İ. K. yarın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmasının ardından, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul etmesinin ardından iki dosya birleştirilmişti.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

7 Kasım 2024’te ilk duruşma görülürken, 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve Amca Salim Güran’ın ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

Narin’in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi’ne saklayan ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetmişti.

Kaynak: İHA