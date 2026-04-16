Narin Davasında Nevzat Bahtiyar'ın İndirimi İptal: 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında taşlar yerinden oynadı. Daha önce yerel mahkeme tarafından "suç delillerini yok etme" suçundan yalnızca 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ancak Yargıtay'ın kararı bozmasıyla "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında yeniden yargılanan itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar için çember daraldı.

'BEN SÖYLEMESEYDİM KİMSE CESEDİ GÖREMEZDİ'

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kameralar karşısına geçen Bahtiyar, cinayeti amca Salim Güran'ın işlediğini öne sürdü. Bahtiyar ifadesinde, "Salim beni çağırdı, Narin'in cesedi odadaydı. 'Beni ve annesini birlikte gördü, ben de onu öldürdüm. Cesedi götüreceksin' dedi. Silah çekip oğlumla beni tehdit etti. Mecbur kaldım. Ben söylemeseydim kimse cesedi göremezdi" diyerek kendisini savundu.

'DEVLET O PARMAĞI KESSİN!'

Bahtiyar'ın soğukkanlı ifadeleri karşısında acılı baba Arif Güran daha fazla dayanamayarak sert tepki gösterdi. Salonda tansiyonun fırlaması üzerine Güran ailesinin bazı fertleri güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Baba Güran, "Bu adam 6 kez çelişkili ifade verdi. O kadar jandarmanın içinde neden 'kızını Salim öldürdü' demedin? Kızımın ölümünde kimin parmağı varsa devlet o parmağı kessin" diyerek adalete sığındı.

SAVCIDAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Aranın ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da bu talebe katıldıklarını belirtti.

Bahtiyar'ın avukatı ise daraltılmış baz raporlarının çelişkili olduğunu savunarak müvekkilinin sadece "delilleri karartma" suçundan cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etse de mahkeme heyeti bu talepleri reddetti.

SUÇUN NİTELİĞİ DEĞİŞTİ

Nevzat Bahtiyar’ın eyleminin basit bir delil karartma değil, cinayet mekanizmasının doğrudan bir parçası olduğuna kanaat getiren mahkeme, itirafçı komşuyu "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Kaynak: AA