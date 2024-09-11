Narin Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Getirildi

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve 8 Eylül'de evinin 1.5 kilometre ötesinde bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturması kapsamında 25 şüpheli adliyeye getirildi.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, burada hakim karşısına çıkacak. Adliyeye getirilen 25 şüpheli arasında Narin'in annesi, babası ve kardeşi de bulunuyor. Adliyeye sevk edilenlerden, köyün imamı dahil 3 kişi serbest bırakıldı.

Narin'in amcasından 200 bin TL alarak, 8 yaşındaki Narin'i çuval içine koyarak dereye bıraktığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar, dün savcılıkta çapraz sorguya alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

19 gün boyunca aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde içi taşla dolu ve üstü otla kaplı bir çuvalın içinde bulunmuştu. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Tavşantepe Mahallesi'nden Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini yok etmesi karşılığında kendisine 200 bin lira teklif ettiğini itiraf etmişti. İtirafçı Bahtiyar, aracından aldığı çuval ile Narin’i Eğertutmaz Deresi yakınına gömdüğünü ve üzerini de 15-20 kg ağırlığında taş ile örttüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem