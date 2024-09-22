Ekipler Didik Didik Arıyor: İtirafçının Yeni İfadesinin Ardından Düğmeye Basıldı

Diyarbakır’da kayıp olarak aranırken 19’uncu günde cansız halde bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında amca ile yengenin ifadelerinin yeniden alınacağı bildirilirken, Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve ahırında DNA örnekleri arandı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, itirafçı Bahtiyar’ın cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı.

BAKANLIK 3 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler arasından ya da bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade vermek isteyebileceği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı bunun üzerine tanık koruma programında görevli 3 kişilik ekibi Diyarbakır’a gönderdi.

Aile bireylerinden ve köyde tanık olarak bilgisine başvurulan kişi sıfatıyla daha önce ifadeleri alınan iki kişinin can güvenlikleri nedeniyle soruşturma dosyasında cinayetin sır perdesini aralayacak doğrudan görgüye dayalı bilgi sahibi oldukları için gizli tanık olarak ifadelerinin alınacağı bilgisi üzerine 3 kişilik uzman ekip Ankara’dan Diyarbakır’a geldi.

BAHTİYAR'IN YENİ İTİRAFLARI HAREKETE GEÇİRDİ

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinin ardından ekipler bir kez daha harekete geçerken, Bahtiyar’ın yeni itirafında “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktığını” söylemesi dikkat çekmişti. JASAT ekipleri, boşaltılan evde ikinci kez amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve Nevzat Bahtiyar’a ait olabileceği değerlendirilen parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA bulgusu inceleme yaptı.

Bahtiyar’ın ailesinin can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle köy evini boşaltmasının ardından, evde ve ahırda yeniden inceleme başlatıldı.

KAMERALI ÖZEL ODALARDA TUTULUYORLAR

Öte yandan, Nevzat Bahtiyar’ın haricinde, tümü aile bireyleri ve akraba olan 12 kişi T2 ve T3 Yüksel Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki özel kameralı odalarda tutulduğu ve soruşturma tamamlanana kadar birbirleriyle görüştürülmeyecekleri bildirildi.

Kaynak: Sözcü