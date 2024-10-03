Narin Cinayetinde Sıcak Gelişme, Kabul Edildi

Diyarbakır Barosu’nun 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine dair yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kapsamda Diyarbakır Barosu soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alacak.

Narin Cinayetinde Sıcak Gelişme, Kabul Edildi

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güren, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız."

Narin Cinayeti Miraç Dosyasını Raftan İndirdi! Kayıp Çocuktan İlk İz...Narin Cinayeti Miraç Dosyasını Raftan İndirdi! Kayıp Çocuktan İlk İz...Güncel
Narin Soruşturmasında Rota Değişti! Köylere Eş Zamanlı BaskınNarin Soruşturmasında Rota Değişti! Köylere Eş Zamanlı BaskınGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Narin Güran
Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor
Kadıköy'de Apartmanda Patlama! Bir Kişi Yaralandı Kadıköy'de Apartmanda Patlama! Bir Kişi Yaralandı
Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na Veda
Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!