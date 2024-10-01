Narin Cinayetinde Kritik Kamera Kaydı: Kucağında Cesetle 150 Metre Yürüdü!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan 21 Ağustos'ta köyüne 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürerken, en mühim delilin TÜBİTAK’a gönderilen kamera kayıtları olduğu düşünülüyor.

SİLİNEN KAYITLAR DA TÜBİTAK'TA

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; 2 Eylül’de amca Salim Güran’ın tutuklanmasından sonra aile bireylerinin evlerine taktırdığı, ancak 8 Eylül’de Narin’in cesedinin bulunması üzerine sildikleri kamera görüntülerinin geri getirilmesi için kayıt cihazının imajı da TÜBİTAK’a gönderilen dijital materyaller arasında yer alıyor. 6 kişilik bilirkişi heyeti tarafından çözümü yapılacak olan görüntülerden elde edilen sonucun soruşturmaya yön vereceği belirtildi.

ARACIN YÖNÜNÜ GERİYE ÇEVİRİP ÇUVALLA YÜRÜMÜŞ

Askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına yansıyan ve bir kısım çözümü yapılan görüntülerde önemli bulgulara ulaşıldı. 7 dakika 28 saniyelik görüntülerde, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kendisine ait 23 AN 630 plakalı araçla köyden dere yatağına doğru giden stabilize yoldan ilerlediği, dereye yakın bir noktada durduğu tespit edildi. Bahtiyar’ın çalışır vaziyetteki aracını ağaçların altına park ettikten sonra yönünü geriye doğru köy istikametine çevirdiği, ardından da araçtan içinde Narin’in cesedinin bulunduğu kucağındaki çuval ile indikten sonra dereye kıyısına doğru yürüdüğü görüldü.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ DE VAR

Yürüdüğü mesafenin uydu görüntülerinin incelenmesi ve bulunduğu bölgenin çıkarılan koordinatlarına bakıldığında 150 metre yürüyerek cesedin bulunduğu çuvalı hiç düşürmeden ve yere bırakmadan doğrudan toprağın su ile birleştiği bir noktada çuvalı kucağından indirip önce ağzını bağladığı ve bir süre beklediği tespit edildi. Nevzat Bahtiyar’ın uydu görüntülerine göre 37.SBF 06008 89639 koordinatlarında ikinci hamlede derenin toprak ile birleştiği noktada, cesedi çuval ile birlikte bir kaya parçasının altına gizlediği, cesedin akıntıya kapılarak sürüklenmesini önlemek için de üzerine 3 büyük kaya parçasıyla sıkıştırdığı belirlendi.

CESET GÖRÜLMESİN DİYE KAYA ALTINA SABİTLEMİŞ

Soruşturma dosyasına göre, Nevzat Bahtiyar’ın, cesedin akıntıya kapılması veya kıyıya vurması durumunda çevredeki çobanlar tarafından veya dere kıyısındaki köylülerce görülebileceği ihtimali nedeniyle cesedi kaya parçası altına sıkıştırıp üzerini de büyük kaya parçalarıyla kapatarak su içerisinde hızlıca çürüyerek delillerin açığa çıkmasının önüne geçtiği öğrenildi.

Çözümü yapılan görüntüler itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın savcı huzurunda yaptırılan yer gösterme ve tatbikat tutanaklarını da doğruladı. Nevzat Bahtiyar’ın dosya içerisindeki yer gösterme tutanağına göre, 150 metre yürüdükten sonra cesedi su ile toprağın birleştiği bir noktada kaya parçası altına sabitleyerek gizledikten sonra aracıyla bölgeden uzaklaşıp Çarıklı beldesi istikametine doğru hareket ettiği bilgisi yer alıyor.

Kaynak: Sözcü