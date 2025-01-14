Narin Cinayetinde Dosyaya Yeni Şüpheli mi Eklendi? Yastık Kılıfından Erkek DNA’sı Çıktı, İkisine de Uyuyor

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünde mahkeme tutuklu 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar için ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı vermişti.

DNA RAPORUNUN SONUCU ÇIKTI

Türkiye’nin yüreğini yakan cinayette Narin Güran’ın evindeki halı, yastık kılıfı üzerinde yapılan DNA incelemelerine ilişkin rapor sonuçlandı.

OKLAR YENİ ŞÜPHELİYİ İŞARET ETTİ

HaberTürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Arif ve Yüksel Güran’ın evindeki halı ve yastık kılıfı incelemelerinde iki yolluk, bir halı ve yastıkta bir erkeğe ait DNA profili elde edildi. Yastık kılıfındaki DNA, dosyadaki bazı DNA’lar ile uyumlu bazılarıyla da uyumsuz çıktı.

HEM UYUMLU HEM DEĞİL

Raporda, şöyle denildi: Yastık kılıfları üzerinden alınan 1-4 nolu leke numunelerinden elde edilen DNA profili ile UYUMLU OLDUĞU, elde edilen diğer DNA profilinden FARKLI OLDUĞU, tespit edilmiştir.

Kaynak: HaberTürk