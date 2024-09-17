Narin Cinayetinde Bir Sır Perdesi Daha! Amca Salim Güran'ın Arabasındaki İki Genç Nerede?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ederken T24 yazarı Tolga Şardan, dikkat çeken bir ayrıntıyı yazdı. "Ankara'nın yanı sıra yerel kaynaklardan süreci takip ederken bazı yeni bilgilere ulaştım" diyen Tolga Şardan, Narin'in cansız bedeninin amca Salim Güran'ın aracıyla taşınırken arabada üç gencin bulunduğunu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediğini belirtti. Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...) İddiaya göre; Narin Güran, 20 Ağustos'ta köyün camisindeki Kuran kursundan her zamankinden önce çıktı. Cami imamının ifadesi bu nedenle alındı. Narin'in camideki son saatleri soruldu. Narin, eve geldi ve evde –hemen herkesin ifade ettiği üzere– görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı.

Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı. Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı.

Ertesi gün, yine Kuran kursundan eve gelen Narin'e, annesi, köy dışında çalışan ağabeyi Enes'in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği ağabeyini görmek için ahıra girdi.

Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran'la temas kurdu. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı.

'ARAÇTAKİ İKİ GENÇ SIR OLDU'

Narin'in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti. Bu sırada Narin'in burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi. Amca Salim Güran, 21 Ağustos'ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı. Bundan sonrası henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu..."

Kaynak: T24