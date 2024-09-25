Narin Cinayeti: Amca Salim'in Kayınbiraderinin İfadesi Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. Geçmişe yönelik elde edilen HTS kayıtlarını içeren analiz raporu ve sinyal baz bilgilerinin incelenmesinin ardından 4 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HTS kayıtlarına göre Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos ile amca Salim'in tutuklandığı 2 Eylül ve cesedin bulunduğu 8 Eylül günlerinde Güran ailesi bireylerinin birbirleriyle olan yoğun telefon trafiği dikkat çekti.

Bu görüşmeleri yapanlardan birinin de Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya olduğu belirlendi.

ENİŞTE HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN TUTANAK

"Suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Şevket Kaya hakkında, dikkat çeken bir tutanak olduğu ortaya çıktı.

Narin'i arama çalışmalarında jandarma ekipleri, Kaya hakkında "Kolluk görevlilerini yanlış yönlendirme" iddiasıyla tutanak tuttuğu belirlendi. Bilgi gizleme, çıkan yangınla ilgili bilgilerin de yer aldığı tutanak soruşturma dosyasına girdi.

ENİŞTENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tutuklanan isimler arasında yer alan Mehmet Şevket Kaya'nın detaylı ifadesi ortaya çıktı.

Kaya'nın ifadesi şu şekilde:

"25/08/2024 günü kayınbiraderim olan Erhan Güran'ın oğlu Uğurcan Güran'ın düğünü olacağından eşim Azize Kaya ve çocuklarım Eda Nur Kaya ve Elif Kayı'yı alarak merkezde sağlık ocağı diye tabir edilen yerde düğün için alışveriş yaptık. Daha sonra tam hatırlayamamakla birlikte saat 18.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesine geri döndük ve ikametimize geldik.

İkametimize geldiğimizde yemek hazırlıklarına başladık. Yemek yediğimiz sırada kayınbiraderim olan Arif Güran'ın oğlu Muhammet gelerek eşime Narin'in bizim evde olup olmadığını sorunca eşim Narin'in bizim evde olmadığını söyledi. Daha sonra Muhammet ile birlikte çıkarak Narin'i hep birlikte aramaya başladık.

Okulun olduğu alana gittiğimizde saat yaklaşık 19.00 sıralarıydı. Okulun önüne geldiğimizde kalabalık vardı ve herkes Narin'in kayıp olduğunu konuşuyordu. Narin'i gece boyu arayıp bulamayınca geri Arif'in evine gelerek beklemeye başladık. Daha sonra ikametimize geçtik. 22/08/2024 günü de mahalle içerisinde arama faaliyetlerine katıldım.

'KOLLUK KUVVETLERİNİ YANILTTIĞIM İÇİN PİŞMANIM'

Ancak hem o gün hem de devamındaki günlerde Narin'i aramamıza rağmen bulamadık. Ben Narin'in kaybolduğu ilk günlerde ortalığı karıştırmadım. Ben 22/08/2024 günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde Narin olabilir diyerek Salim Güran'ı aramam üzerine iki araba ile Güran ailesinin fertleri geldi. Ben herhangi bir bilgi almadan onları aradım. Onları ve kolluk görevlilerini yanılttığım için pişmanım."

Kaynak: Habertürk