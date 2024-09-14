Narin Bulunmasın Diye Organize Olmuşlar! 50'den Fazla Sahte İhbar, Kafa Karıştıran 'Terlik' Tuzağı...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan sonra 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye gündeminden düşmüyor. Cinayetle ilgili Narin'in annesi ve ağabeyi de dahil 10 kişi tutuklanırken, çocuğu arama sürecinde çalışmalara nasıl zarar verilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün yaptığı basın açıklamasında, ortadan kaybolduğu gün öldürüldüğü kesinleşen Narin'in ilk gündem beri "kaçırıldığı" algısı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekmişti. Eren, tutuklu olmayan şüphelilerin ağız birliği ettiği ve birileri tarafından ilk günden nasıl ifade vereceklerinin aktarıldığını söylemişti.

EKİPLERİ ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTILAR

TRT Haber'deki bilgilere göre ise, bazı akraba ve mahalleli sözleşmişçesine aramalara gölge düşürmeye çalıştı. Narin'i arama sürecinde 19 gün boyunca onlarca sahte ihbar yapılırken, farklı zamanlarda köyün değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle ekiplerin kafası da karıştırılmaya çalışıldı. Narin Güran kaybolduktan bir gün sonra yani 22 Ağustos'ta bir terlik teki bulundu.

Aramalar, göçebelerin konakladığı yerlere yoğunlaştı. "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasında. Muhammed Kaya, "Ben yolda araba ile yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin göçebelere ait olduğunu düşünerek bakmadım. Dönüşte terlik yine yolun ortasındayı. Terlik köyden 2,5 kilometre uzaktaydı. Ben terliği arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı, bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum" dedi.

'TERLİK' ŞAŞIRTMACASI

Narin'in ailesi bulunan terliğin kızlarına ait olmadığını söyledi. Aramaların 7 gününde bu kez başka bir çocuk terliği bulundu. 28 Ağustos'da Ertutmaz deresinde iş makinelerinin yardımıyla arama çalışmaları sürerken ortaya çıkan terlik teki de Narin'e ait değildi. Sağa sola bırakılan terlikler Narin bulunmaması için kurulan bir tuzaktı. Narin kaybolduğu gün kursa gittiğinde ayağında kırmızı terlikleri vardı.

Çocuğun cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre terlikler Salim Güran'ın arabasındaydı. Bahtiyar, ifadesinde "Narin battaniyeye sarılı sağ ön koltukta olan cesedini Salim Güran'la birlikte aracımın arka koltuğuna paspasların üzerine bıraktık. Narin'in terliklerini sağ ön koltuğun paspaslarının üzerinden alarak aracımın içiğe koydum" dedi.

Aramalar sürerken Narin'in birçok akrabası telefonlarından SIM kartlarını çıkarıp 112'ye sahte ihbarlar yaptı. Narin'in cansız bedeninin farklı noktalarda görüldüğüne dair bu şekilde 50'den fazla telefon açıldı.

Kaynak: TRT Haber