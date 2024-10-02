Nahit Eren'den Açıklama: Narin'in Kimliği Nerede Bulundu?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin'in katledilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin'in kimliğinin çuval içinde bulunmasına ilişkin açıklama geldi.

'KİMLİĞİNİ ABİSİ TESLİM ETTİ'

Eren, iddiaların doğru olmadığını açıklarken, bu tür asılsız haberlerin soruşturma sürecine faydası olmayacağının altını çizdi.

Eren, "Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp Kurumu'na gelen abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi" dedi.

Eren'in açıklaması şu şekilde:

"Narin’in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

Kamuoyunun bir an önce fail/lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız. Bu beklenti ile kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini soruşturma süreci açısından çok değerli buluyor ve önemsiyoruz.

Ancak gerçek olmayan ve yine bir çok yerde paylaşılan bu ve benzeri bilgilerin soruşturma sürecine bir faydası olmayacağını da belirtmek istiyorum.

Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen Narin’in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi. İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi.

Doğru bilgilendirme için zaman zaman bu ve benzeri yanlış bilgileri düzeltme gereksinimi duyuyoruz.

Daha öncede ifade ettiğim üzere NARİN için ADALET demeye ve mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz."