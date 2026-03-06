Nahçıvan Havalimanı'na Saldırı Sonrası Iğdır'da Hava Hareketliliği

Nahçıvan havalimanına saldırı sonrası Bakü–Nahçıvan uçak seferleri Iğdır'a yönlendirildi.

Nahçıvan Havalimanı'na Saldırı Sonrası Iğdır'da Hava Hareketliliği
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na bugün düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası, havalimanı kullanılamaz hale geldi. Bu gelişme üzerine Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan'a planlanan tüm uçuşları iptal etti.

Azerbaycan vatandaşlarının Bakü ile Nahçıvan arasındaki ulaşımının kesintiye uğramaması amacıyla Bakü–Iğdır ve Iğdır–Bakü arasında karşılıklı uçuşlar başlatıldı. Ayrıca yolcuların Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan Iğdır'a taşınabilmesi için özel otobüs seferleri organize edildi.

Otobüs seferleri, Nahçıvan Otogarı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yetkililer, yolcuların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak: İHA

