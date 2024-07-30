Nagehan Alçı Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Gazeteci Nagehan Akçı, sosyal medyada gündem olan Yunan diplomat sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Bir süre Nişantaşı'nda mağaza gezen ikili, daha sonra oradan ayrıldı.

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Nagehan Alçı Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Gazeteci Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.

Snob Magazin’de yer alan habere göre, Nagehan Alçı, bir süredir birlikte olduğu Yunan diplomat sevgilisi ile Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Nişantaşı’nda bir süre mağazaları gezen çift, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Nagehan Alçı Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Resim : 1

Alçı’nın Christodoulidis ile ilişkisi, kamuoyunda bir süre gündem olmuştu.

Alçı, 13 yıl evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Nagehan Alçı Yabancı bir diplomat ile birliktelik yaşadığını belirtmişti. Alçı "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" demişti.

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