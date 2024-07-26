Naci Görür'den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: "Her İki Fayda da Deprem Bekliyoruz"

Akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Depremin küçük ama can sıkıcı bir noktada meydana geldiğine dikkat çeken Görür, "Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz." dedi.

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Naci Görür'den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: "Her İki Fayda da Deprem Bekliyoruz"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçerken, Türkiye'de yaşanan her sarsıntı milyonlarca vatandaşın büyük bir korku ve panik yaşamasına neden oluyor.

Bugün saat 18.27'de merkezüssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerel halk tarafından panikle karşılanırken, deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.

"HER İKİ FAYDA DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin en ünlü jeologları arasında bulunan Görür, daha önce Karlıova mevkii için yaptığı uyarıları tekrarlayan paylaşımında, meydana gelen depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Naci Görür'den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: "Her İki Fayda da Deprem Bekliyoruz" - Resim : 1

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