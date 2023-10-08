Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak'

Yıllarca uyardık, kimse bir şey yapmadı

6 Şubat gecesi enkaz altında kalan bir kadının ve kızının kendisini arayıp “Bizi kurtarın” dediğini, ancak daha sonra onlara ne olduğunu asla öğrenemediğini söyleyen Görür, “İki saat boyunca ağladım. Jeologlar olarak depremin geldiğini söyleyip yazmaktan yorulduk. Kimse bir şey yapmadı” dedi.