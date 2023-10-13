Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı

Van'da yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Naci Görür, korkutan uyarılarda bulundu.

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Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı - Resim: 1

Prof. Dr. Naci Görür, Van'da yaşanan depremin ardından, sosyal medya X hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, "6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir" dedi.

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Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı - Resim: 2

Van’ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Dün saat 14.04’te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.

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Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı - Resim: 3

Henüz 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin yaraları sarılamamışken, yaşanan deprem bölge halkını tedirgin etti. Tüm Türkiye ise konuyla ilgili uzmanların açıklamalarına odaklandı.

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Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı - Resim: 4

PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARDI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van depreminin ardından, sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, mesajında “Van-Akçift'te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir” dedi.

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Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı - Resim: 5
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