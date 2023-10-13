Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Kritik bölgeyi açıkladı
Van'da yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Naci Görür, korkutan uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Van'da yaşanan depremin ardından, sosyal medya X hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, "6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir" dedi.
Van’ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Dün saat 14.04’te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.
Henüz 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin yaraları sarılamamışken, yaşanan deprem bölge halkını tedirgin etti. Tüm Türkiye ise konuyla ilgili uzmanların açıklamalarına odaklandı.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARDI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van depreminin ardından, sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, mesajında “Van-Akçift'te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir” dedi.