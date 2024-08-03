Naci Görür'den Korkutan Bursa Depremi Uyarısı: Daha Büyüğü Olabilir, Tehlike Çanları Çalıyor

Bursa sabahın erken saatlerinde 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından korkutan uyarılarda bulundu.

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Naci Görür'den Korkutan Bursa Depremi Uyarısı: Daha Büyüğü Olabilir, Tehlike Çanları Çalıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.05'te Bursa Büyükorhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise Bursa'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yerin 4.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Naci Görür, fayların deprem üretme riski olduğunu belirtti.

Bursa'da daha büyük bir deprem olabileceğini söyleyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.

Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü.

Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var.

Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri"

Bursa'da 4 Büyüklüğünde DepremBursa'da 4 Büyüklüğünde DepremGüncel

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