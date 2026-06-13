Naci Görür’den Gaziantep Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: '6 Şubat'ın Etkisiyle Parçalanacak'

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saat 00.08’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerden de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirilen depremin ardından Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından korkutan tahminler ve uyarılar geldi.

'6 ŞUBAT'IN ETKİSİYLE LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK'

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden haritalı bir analiz paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının tam konumunu "Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arası" olarak tanımladı. Depremin tam levha sınırı ve kenarlarında oluştuğunu vurgulayan Görür, geleceğe yönelik şu tehlikeye dikkat çekti:

"Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri patçalanacak. Geçmiş olsun pic.twitter.com/TAEC2ydtsp — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 13, 2026



'ÖLÜ DENİZ FAYI GERİLİMI TAM BOŞALTMADI'

Bir diğer kritik değerlendirme ise Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi. Yaşanan sarsıntının, büyük felaketin üzerinden geçen zamana rağmen "gecikmiş artçı depremler" sınıfında ele alınabileceğini belirten Bektaş, sismik riskin sürdüğünü ifade etti.

Bektaş, bu sarsıntının Ölü Deniz Fay Zonu’nun biriktirdiği enerjiyi ve tehlikeli gerilmeleri henüz tamamen boşaltamadığına dair en somut göstergelerden biri olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi