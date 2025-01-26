Naci Görür ‘'Yine Yıkım Yine Ölüm' Diyerek Uyardı! Yapılan En Büyük Hatayı Açıkladı

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar geldi. Depremlerin ebediyen tekrarlanacağını belirten Görür, deprem sonrasında yapılan en büyük hatanın bölgelerin eski haline getirilmesi olduğunu söyledi. Görür, “O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz” dedi.

Baran Şenel Baran Şenel
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Naci Görür ‘'Yine Yıkım Yine Ölüm' Diyerek Uyardı! Yapılan En Büyük Hatayı Açıkladı

Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bırakan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda önemli bilgiler verdi. Depremlerin doğal bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Görür, " , "Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz" dedi.

'DEPREMLER BİTMEYECEK'

Paylaşımında toplumun deprem konusunda hala yeterli bilinç düzeyine ulaşmadığını ifade eden Görür, “6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor, depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile DEPREM SORUNU bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, gelecekte depremler yaşanmaya devam edecek olsa da can kayıplarını ve yıkımı minimuma indirmenin mümkün olduğunu “Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz” sözleriyle açıkladı.

Naci Görür ‘'Yine Yıkım Yine Ölüm' Diyerek Uyardı! Yapılan En Büyük Hatayı Açıkladı - Resim : 1

'TALEP EDİN'

Çağdaş deprem ülkelerinde dirençli kentler sayesinde bu sorunun olmadığını belirten Görür. Şunları aktardı: “Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz teknolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Prof. Dr. Naci Görür, halkın yöneticilerden deprem dirençli kentler talep etmesinin hayati önemde olduğunu dile getirdi.

YAPILAN EN BÜYÜK HATAYI AÇIKLADI

Deprem sonrası yapılan çalışmalarda asıl amacın yıkılan bölgeleri "eski haline" döndürmek olmaması gerektiğini belirten Görür, bu anlayışın daha fazla can kaybına yol açtığını ifade etti. Görür, “O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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