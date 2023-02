Naci Görür: Marmara tehdit altına girdi, İstanbul depreme hazırlıklı değil

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Fox TV Ana Haber'e katıldı. Görür, bugün 10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Görür'ün açıklaması şöyle:

Sabaha yakın, 4 civarında telefonum çaldı. Ben tabii anladım. Deprem olduğu söylenince televizyonu açtım ve emin olun istem dışı ağlamaya başladım. Kendime bir türlü gelemedim. Bu deprem o kadar göz göre göre geldi ki bunun geldiğini ben değil Türkiye'deki aklı başındaki tüm yer bilimciler söylemeye başladı.

Daha Elazığ depremin olduğu zaman şu anda hedef Çelek, Erkenek ve Kahramanmaraş'tır. Merkezi hükümete de çağrıda bulundum. Bilimsel veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladım. 2020-23 arasında bunu söylememize rağmen o bölgedeki yerel yöneticilerden hiçbir tepki almadık. Biri de ne söylüyorsunuz, demedi.

TÜBİTAK VE DPT REDETTİ

Doğu Anadolu Fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini öngördük. Elazığ'da Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediğini gördüm ve kentte konferanslar verdik. İnönü Üniversitesi'nde konuşmalar yaptım, Malatya'da halka seslendim. Bunun üzerine bir proje hazırladık. Harita Genel Komutanlığı'nın işin içine sokarak proje hazırladık. Devlet Planlama'ya sunduk, TÜBİTAK'a sunduk, reddedildi.

Bir ülkede siyasilerin görevi vatandaşlarını yaşatmak zorundadır. Bu gerçeği biz durduramayız ama bize vereceği zararı azaltabiliriz. Türkiye'deki deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarını depreme dayanıklı kentler haline getireceğiz. Bunu da Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı'nı Şehircilik ve Afet Bakanlığı olarak yapacaksın, bütçesini de ayıracaksın ve yapacaksın.

Biz kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüm, müteahhit dönüşümü olarak algıladık. Altyapıyı deprem dirençli yapacaksınız. Deprem kentinde yaşadığını bilmeyen bir halk, o kenti deprem dirençli yapamaz.

MARMARA DEPREMİ

Marmara tehdit altına girdi. KİPTAŞ ve İBB'nin yaptığı araştırmalara göre, İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoğu bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Hükümet ile İBB bir arada çalışması lazım, çekişerek olmaz. İstanbul bizi korkutuyor. Son evreleri oynuyoruz. 2029'a kadar her an olmak kaydıyla deprem olma şansı yüzde 62.

BARAJ ÖNLEMİ

Deprem bölgesindeki barajlara dikkat, kontrol edin diye çağrı yaptım. Bunları kontrol etmek lazım. Birden bire olmaz öyle bir darbe alır ki... İstanbul'da 17'i barajın en azından 5 tanesi deprem dirençli değil. Beklediğimiz Marmara depreminde bunların yıkılmasını bekliyoruz. En başta da Büyükçekmece Barajı.

İMAR AFFI

İmar affını bir siyasi araç haline döndürürseniz, deprem kentinin dibine dinamit koyarsanız. Deprem, afet gibi kültürü yok eder. O şekilde kenti tümüyle gecekondu haline getirirsiniz. Devlete karşı inancını yitirir vatandaşlar.