Naci Görür, İstanbul için 'işin şakası yok' diyerek uyardı: 'Hazırlayın dedik, başaramadık'

Marmara Bölgesi ciddi, stres biriktiren bir bölge. Elbette ki güney fayı kolunda da bir şeylerin olması beklenir. Ama öyle endişe edecek bir şey yok. İlk depremi biz Kuzey Kolu üzerinde bekliyoruz güneyde değil. Ama yani herkesin depreme elbette ki hazırlanması lazım" diye konuştu.