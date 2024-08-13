Naci Görür İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında deprem beklediği illeri tek tek açıkladı. Görür "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek" uyarısında bulundu.

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Naci Görür İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı - Resim: 1

Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ fayı üzerine yaptığı araştırmaları kaynak göstererek, "Bu fayın güneyindeki blokta stres yoğunluğu kuzeye nazaran 10 gibi fazla olacak, buranın jeolojik yapısı gereği. Kuzeyden daha fazla hasar verebilir. Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir" dedi

“Fay düzlemi üzerinde stres birikiyor” diyen Görür, şunları söyledi:

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