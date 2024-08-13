Naci Görür İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ fayı üzerine yaptığı araştırmaları kaynak göstererek, "Bu fayın güneyindeki blokta stres yoğunluğu kuzeye nazaran 10 gibi fazla olacak, buranın jeolojik yapısı gereği. Kuzeyden daha fazla hasar verebilir. Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir" dedi

“Fay düzlemi üzerinde stres birikiyor” diyen Görür, şunları söyledi: