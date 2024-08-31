Naci Görür İl İl Uyardı: 7.4 Büyüklüğünde Depremin Eli Kulağında

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı geldi. Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getirdi.

Naci Görür İl İl Uyardı: 7.4 Büyüklüğünde Depremin Eli Kulağında

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın hazırlayıp sunduğu Gündem programının canlı yayın konuğu oldu.

Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diye konuştu.

Görür, “Şu an Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Malatya’da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonunda 6 Gözaltı Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonunda 6 Gözaltı
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe