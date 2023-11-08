Naci Görür, harita paylaşıp açıkladı: Marmara'da meydana gelen deprem öncü mü?

Görür X hesabından şunları yazdı:

“Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil (Sengör, vd 2005, Le Pichon vd ) Sevgiyle”