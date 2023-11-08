Naci Görür, harita paylaşıp açıkladı: Marmara'da meydana gelen deprem öncü mü?
Marmara'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4,1 büyüklüğündeki deprem, diken üstündeki halkı korkuttu. Prof. Dr. Naci Görür, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi açıklarında Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yerin 8.3 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 4.33 kilometre olarak açıkladı.
Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, depremin beklendiği KAF’ın kuzey kolunda olmadığını belirtti. Depremin öncü olmadığını ifade eden Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil." dedi.
Görür X hesabından şunları yazdı:
“Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil (Sengör, vd 2005, Le Pichon vd ) Sevgiyle”