Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür, Van ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremler sonrası, depremin meydana geldiği noktaların haritasını paylaşarak uyarıda bulundu.

Deprem Naci Görür Ege Denizi Van
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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 1

Ege Denizi’nde dün bir deprem meydana gelmişti.

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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 2

İzmir’in Çeşme açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 3

Sarsıntı yerin 21.5 kilometre altında kaydedildi.

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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 4

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 4.4’lik deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 5
Görür, “Ege’de 4,4 deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz batimetrisindinden de görldüğü gibi KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde. Ege Denizinin tabanı çok sayıda gerilmeli fayları ile dolu” dedi.
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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 6

GÖRÜR: BELİRLİ BİR HASAR ALMIŞTI

Dün Van Çolpan’da da bir deprem meydana gelmişti

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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 7

4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında da değerlendirmede bulunan Görür, Van Gölü’nün yakınlarında kaydedilen deprem hakkında şunları söyledi:

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Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! - Resim: 8

“13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı. Geçmiş olsun.”

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