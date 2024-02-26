Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, Van ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremler sonrası, depremin meydana geldiği noktaların haritasını paylaşarak uyarıda bulundu.
Ege Denizi’nde dün bir deprem meydana gelmişti.
İzmir’in Çeşme açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.
Sarsıntı yerin 21.5 kilometre altında kaydedildi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 4.4’lik deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
Görür, “Ege’de 4,4 deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz batimetrisindinden de görldüğü gibi KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde. Ege Denizinin tabanı çok sayıda gerilmeli fayları ile dolu” dedi.
GÖRÜR: BELİRLİ BİR HASAR ALMIŞTI
Dün Van Çolpan’da da bir deprem meydana gelmişti
4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında da değerlendirmede bulunan Görür, Van Gölü’nün yakınlarında kaydedilen deprem hakkında şunları söyledi:
“13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı. Geçmiş olsun.”